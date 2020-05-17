В западной части Атлантического океана сформировался тропический шторм. Его назвали "Артуром".
Сейчас шторм движется в северо-восточном направлении. Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами.
Максимальная скорость ветра в пределах шторма достигает 64,3 километра в час. Примечательно, что "Артур" стал первым штормом, которому присвоили имя в текущем году.
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