Сформировавшийся в Атлантике тропический шторм получил имя "Артур"

В западной части Атлантического океана сформировался тропический шторм. Его назвали "Артуром".

Сейчас шторм движется в северо-восточном направлении. Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами.

Максимальная скорость ветра в пределах шторма достигает 64,3 километра в час. Примечательно, что "Артур" стал первым штормом, которому присвоили имя в текущем году.