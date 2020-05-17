Почти все россияне смогут видеть в ночном небе невооруженным глазом Международную комическую станцию до конца мая. Об этом сообщили в Роскосмосе.
"До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции! Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо", — рассказали в ведомстве.
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