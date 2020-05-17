Компания Microsoft выпустила майское обновление компьютерной операционной системы Windows. Разработчиками было обещано устранение мелких ошибок уязвимостей некоторых компонентов, но пользователи жалуются на проблемы со звуком и потерю некоторых личных данных.
Из жалоб пользователей следует, что новое обновление удаляет айдиодрайвер, либо показывает статус о подключенных наушниках, что делает невозможным прослушивание каких-либо звуков.
Также пользователи Windows отмечают исчезновение некоторых файлов и данных, но это исправляется через несколько перезагрузок компьютера.
Известно, что данное обновление было выпущено 12 мая.
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