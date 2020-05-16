Человекоподобные роботы могут управлять собаками

С помощью опытов ученые Йельского института доказали, что собаки могут подчиняться роботам, если те хоть немного похожи на людей.

Людям гораздо интереснее работать с гаджетом, который наделен хорошим искусственным интеллектом, чем пользоваться обычным электронным устройством. Сотрудники университета решили проверить, как собаки будут реагировать на робота, который похож на живого человека.

Ученые привлекли к опыту 34 собаки, которых разделили на команды. Одни слушали голос из динамика, а вторые — робота. Выяснилось, что животные совсем не обращают внимания на колонку, в то время как человекоподобный робот смог командовать собаками.