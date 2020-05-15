На фоне режима самоизоляции преступники придумали новую схему мошенничества для получения доступа к интернет-банкингу.
"Телефонные мошенники, пытаясь присвоить себе чужие средства, до сих пор активно используют социальную инженерию. Для того, чтобы получить доступ к онлайн-банкам мошенники представляются сотрудниками кредитных организаций и сообщают о том, что аккаунт клиента кто-то пытался взломать. После этого они просят установить на телефон приложение, это им нужно для получения удаленного доступа", - сообщила менеджер Kaspersky Fraud Prevention по развитию бизнеса Екатерина Данилова.
Часто злоумышленники просят установить специальный "антивирус". В 48% случаев преступнику удается получать доступ к телефону пользователя и ко всем возможностям интернет-банкинга.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что хакеры могут взломать каждое второе банковское приложение. Специалисты протестировали 14 наиболее популярных программ для операционных систем iOS и Android, которые были скачаны более 500 тысяч раз из App Store и Google Play.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Переменки, веселая толпа голодных школяров в столовой, походы "всей параллелью" — ничего этого не будет у российских школьников после того, как пандемия и дистанционное обучение закончатся.