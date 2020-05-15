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Источник Правда.Ру

Гинеколог рассказала о влиянии COVID-19 на беременность

Наука

Врач-педиатр Татьяна Буцкая сообщила, что заражение коронавирусом может серьезно отразиться на здоровье беременной женщины и ее будущего ребенка. О том, как коронавирус может повлиять на развитие ребенка, рассказала директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Владимировна Ерофеева.

"На данный момент ни у российских, ни у британских, ни даже, наверное, у китайских ученых нет единой точки зрения по этому вопросу. Только когда закончится пандемия, тогда будет возможность проанализировать все случаи, получить какую-то более точную статистику и точные научные данные.

Я думаю, что наибольший интерес будут представлять статьи американских ученых, потому что в США колоссальное число граждан затронуто этой эпидемией. Конечно, в их статистике будут женщины на разных сроках беременности.

COVID-19 и беременность 

Женский организм реагирует не только на появление внутри матки эмбриона. Иммунная система женщины реагирует, чаще всего идет иммунное снижение. То есть иммунная система находится в состоянии готовности и уязвимости.

Мы пока не можем даже предполагать, как репродуктивная система переболевших людей будет реагировать. Собственная иммунная система заболевшего человека коронавирусом атакует собственный организм и собственные органы — вот что происходит.

Мы сейчас можем только догадываться, что на внутриутробный эмбрион идет атака, что ребенок, который уже на более поздней стадии беременности, может родиться с аутоиммунным повреждением, он может родиться с дистресс-синдромом, то есть с внутриутробной атакой на легкие. Мы не знаем, как он будет развиваться.

Поэтому на данный момент я бы рекомендовала супружеским парам, которые планируют ребенка, пока отложить этот вопрос до окончания пандемии", — заключила эксперт.

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Темы covid-19 коронавирус беременность развитие ребенка любовь владимировна ерофеева
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