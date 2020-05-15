Врач-педиатр Татьяна Буцкая сообщила, что заражение коронавирусом может серьезно отразиться на здоровье беременной женщины и ее будущего ребенка. О том, как коронавирус может повлиять на развитие ребенка, рассказала директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Владимировна Ерофеева.

"На данный момент ни у российских, ни у британских, ни даже, наверное, у китайских ученых нет единой точки зрения по этому вопросу. Только когда закончится пандемия, тогда будет возможность проанализировать все случаи, получить какую-то более точную статистику и точные научные данные.

Я думаю, что наибольший интерес будут представлять статьи американских ученых, потому что в США колоссальное число граждан затронуто этой эпидемией. Конечно, в их статистике будут женщины на разных сроках беременности.

COVID-19 и беременность

Женский организм реагирует не только на появление внутри матки эмбриона. Иммунная система женщины реагирует, чаще всего идет иммунное снижение. То есть иммунная система находится в состоянии готовности и уязвимости.