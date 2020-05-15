Собаки выполняют команды человекоподобных роботов

Ученые из Йельского института выяснили, что собаки могут подчиняться командам роботов только в том случае, если устройства выглядят как люди.

Многим людям больше нравиться взаимодействовать с девайсами, которые оснащены искусственным интеллектом, чем с обычными гаджетами.

В связи с этим специалисты решили выяснить, действует ли это правило на животных. Они провели эксперимент, в котором приняли участие 34 собаки разных пород.

Роботы-гуманоиды смогли подчинить собак

Ученые разделили их на две группы. Первая группа собак слушала команды от робота, обладающего внешностью человека, а вторая — от обычной колонки.

Рядом с собаками при этом находились их хозяева и исследователи. В результате выяснилось, что домашние животные могут воспринимать команды, которые поступают от машины с внешностью человека. На простые колонки они не обратили никакого внимания.

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