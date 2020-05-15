Кишечник может быть источником заражения COVID-19

Ученые из Гонконга рассказали о новом способе передачи коронавирусной инфекции.

COVID-19 может передаваться через кишечник

Специалисты создали искусственные модели кишечника летучих мышей и человека и выяснили, что клетки кишечника подвержены риску заражения COVID-19 и способны распространять вирусные частицы.

Пока ученым не удалось выяснить, как именно частицы вируса попадают в клетки кишечника, но уже можно говорить о том, что кишечник является прямым каналом передачи вирусных частиц.

Через кишечник COVID-19 может попадать в сточные воды и таким образом распространяться.

На данный момент вопрос о новом способе передачи коронавирусной инфекции остается открытым.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в 96% случаев COVID-19 передается капельным путем. Он отметила, что один инфицированный с ярко выраженными симптомами может заразить трех человек. Также Попова сообщила, что в регионах РФ не наблюдается всплеск заболеваемости гриппом и пневмонией.