Ученые из Гонконга рассказали о новом способе передачи коронавирусной инфекции.
Специалисты создали искусственные модели кишечника летучих мышей и человека и выяснили, что клетки кишечника подвержены риску заражения COVID-19 и способны распространять вирусные частицы.
Пока ученым не удалось выяснить, как именно частицы вируса попадают в клетки кишечника, но уже можно говорить о том, что кишечник является прямым каналом передачи вирусных частиц.
Через кишечник COVID-19 может попадать в сточные воды и таким образом распространяться.
На данный момент вопрос о новом способе передачи коронавирусной инфекции остается открытым.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в 96% случаев COVID-19 передается капельным путем. Он отметила, что один инфицированный с ярко выраженными симптомами может заразить трех человек. Также Попова сообщила, что в регионах РФ не наблюдается всплеск заболеваемости гриппом и пневмонией.
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