Биологи из Португалии совместно со своими американскими коллегами открыли цепочку нейронов, благодаря которой животные способны учиться на отрицательном опыте сородичей. Для того, чтобы доказать это, ученые провели эксперименты с крысами.
У многих животных, которые живут в больших группах, выработались стратегии поведения, которые позволяют им учиться на опыте своих сородичей. В процессе эксперимента с лабораторными крысами биологи наблюдали, какие изменения в работе мозга животных происходят при встрече с источником опасности и их наблюдениях за поведением других особей.
В перспективе полученные данные помогут ученым выяснить, где и как хранятся ассоциации между различными ощущениями и источником опасности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что акулы способны обучаться друг у друга. Ученые выяснили, что хищники способны обучаться, наблюдая за другими особями и иногда взаимодействуя с ними.
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