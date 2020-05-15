Млекопитающие могут учиться на чужих ошибках

Биологи из Португалии совместно со своими американскими коллегами открыли цепочку нейронов, благодаря которой животные способны учиться на отрицательном опыте сородичей. Для того, чтобы доказать это, ученые провели эксперименты с крысами.

Раскрыты механизмы работы системы передачи информации

У многих животных, которые живут в больших группах, выработались стратегии поведения, которые позволяют им учиться на опыте своих сородичей. В процессе эксперимента с лабораторными крысами биологи наблюдали, какие изменения в работе мозга животных происходят при встрече с источником опасности и их наблюдениях за поведением других особей.

В перспективе полученные данные помогут ученым выяснить, где и как хранятся ассоциации между различными ощущениями и источником опасности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что акулы способны обучаться друг у друга. Ученые выяснили, что хищники способны обучаться, наблюдая за другими особями и иногда взаимодействуя с ними.