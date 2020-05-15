Застрявшие в Полярном круге: ученые не могут вернуться из экспедиции

Арктическая экспедиция двух ученых - канадки Суннивы Сорби и норвежки Хильды Стрем - планировавших "перезимовать" на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане в течение девяти месяцев, затянулась на неопределенный срок.

Дело в том, что судно, которое должно было забрать женщин, отменило свой рейс из-за глобальных ограничений на поездки, связанных с коронавирусом.

Об этом сегодня сообщает NBC News.

В походе только девушки

С самого начала экспедиция была своеобразным экспериментом - впервые в группе не было ни одного мужчины.

Сорби и Стрем остановились в отдаленной охотничьей хижине Бамсебу в Национальном парке Южный Шпицберген Норвегии, примерно в 87 милях от цивилизации.

Их цель заключалась в проведении научных экспериментов, наблюдений и сборе данных для использования в рамках глобальной дискуссии по проблеме изменения климата.

Выживать в Арктике сложно

" Это не просто прогулка", - говорит Сорби (цитата NBC). - Мы должны быть готовы к самому худшему, поэтому, когда выходим из домика, на нас всегда несколько килограмм одежды, с собой - снаряжение для выживания во льдах, оружие. Мы тут белого медведя более 30 раз уже встречали"

Женщинам пришлось пережить жестокий холод, зимние штормы и другие силы природы в изоляции от остального мира, который также оказался в социальной изоляции.

И вот теперь, когда пришло время отправиться домой, сделать этого они не могут. Экспедиция продляется до конца пандемии. То есть, никто не знает, на какой срок.