Арктическая экспедиция двух ученых - канадки Суннивы Сорби и норвежки Хильды Стрем - планировавших "перезимовать" на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане в течение девяти месяцев, затянулась на неопределенный срок.
Дело в том, что судно, которое должно было забрать женщин, отменило свой рейс из-за глобальных ограничений на поездки, связанных с коронавирусом.
Об этом сегодня сообщает NBC News.
С самого начала экспедиция была своеобразным экспериментом - впервые в группе не было ни одного мужчины.
Сорби и Стрем остановились в отдаленной охотничьей хижине Бамсебу в Национальном парке Южный Шпицберген Норвегии, примерно в 87 милях от цивилизации.
Их цель заключалась в проведении научных экспериментов, наблюдений и сборе данных для использования в рамках глобальной дискуссии по проблеме изменения климата.
" Это не просто прогулка", - говорит Сорби (цитата NBC). - Мы должны быть готовы к самому худшему, поэтому, когда выходим из домика, на нас всегда несколько килограмм одежды, с собой - снаряжение для выживания во льдах, оружие. Мы тут белого медведя более 30 раз уже встречали"
Женщинам пришлось пережить жестокий холод, зимние штормы и другие силы природы в изоляции от остального мира, который также оказался в социальной изоляции.
И вот теперь, когда пришло время отправиться домой, сделать этого они не могут. Экспедиция продляется до конца пандемии. То есть, никто не знает, на какой срок.
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