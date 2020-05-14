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Китайские врачи впервые вылечили сердце инъекцией стволовых клеток

Наука

В Китае впервые для лечения болезней сердца использовали инъекцию стволовых клеток. По словам китайских врачей, данный метод лечения помог пациентам полностью выздороветь.

Считается, что впервые данный метод применили ученые из Японии. Такахаши и Яманака изобрели технологию репрограммирования, в результате которой им удалось получить индуцированные плюрипотентные стволовые клетки из взрослых.

С помощью репрограммированных клеток в Японии пытаются лечить болезнь Паркинсона.

В чем суть технологии?

Технология заключается в том, что взрослые клетки сначала превратили в аналог эмбриональных стволовых клеток, потом из них вырастили кардиомиоциты. Их наносят на биоразлагаемую основу  полученным "лоскутом" латают поврежденную сердечную ткань.

Но хирург Ван Дунцзинь из Китай сообщил, что они с коллегами провели аналогичную операцию двум пациентам еще в мае прошлого года.

Обоим пациентам понадобились иммуносупрессоры, чтобы предотвратить воспаление. Работа сердца у обоих пациентов восстановилась, их выписали из больницы через несколько недель после операции.

Врачи в течение года наблюдали за своими пациентами, состояние их здоровья не ухудшилось.

Но в любом случае ученым из Китая и Японии еще нужно будет доказать эффективность данного метода лечения.

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Темы япония китайские врачи стволовые клетки проблемы с сердцем
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