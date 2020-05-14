Инженерно-производственная компания Can Touch начала производство гибких назальных зондов для сбора анализов на COVID-19.
Компания может передать партию назальных зондов для тестирования всем медучреждениям, которые в этом заинтересованы. Производственные мощности компании, расположенные в Москве, позволяют печатать до 1000 новых зондов в сутки.
Зоны печатаются на 3D-принтерах из полиамида немецкого производства. Полиамид является абсолютно безопасным материалом, его используют для медицинских нужд, для работы с тканями и физиологическими секретами человека.
Компания Can Touch была основана в 2013 году. За это время ей удалось реализовать более 10 тысяч проектов, в числе которых 3D-печать компонентов для проведения краниальных операций и разработка бионических протезов конечностей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Иране разработали тест-систему для выявления COVID-19 за 30 секунд.
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