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Источник Правда.Ру

Исследователи выяснили, как пахнет смерть

Наука

Ученые пришли к выводу, что смерть может иметь "запах". Результатами своего исследования специалисты поделились на полях проходившего недавно Британского фестиваля науки.

Как пахнет смерть?

Эксперты считают, что "запах" смерти усиливается после того, как человек умирает. Соответствующий "запах" потом провоцирует повышенное чувство тревоги у людей, которые находятся рядом.

По мнению авторов теории, сам запах приятен для человека, он напоминает запах свежескошенной травы. Такой аромат витает в воздухе сразу после смерти человека.

Данное явление актуально и для животных, если умирает кто-то из сородичей.

На данный момент ученые не могут объяснить, почему запах свежескошенной травы повышает тревожность.

"Люди, которые различают этот запах, испытывают желание бежать", — сообщил один из авторов исследования Арно Уисмэн.

Данное открытие может пригодиться в работе криминалистов, которые часто привлекают собак для поисков недавно погибших.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые раскрыли тайны человеческой смерти.

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Темы запахи ученые смерть исследование
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