Ученые из Новосибирска обнаружили, что гриб чага обладает противовирусными свойствами.
Специалисты Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" изучили около 500 образцов высших грибов, которые произрастают на территории Сибири, и пришли к выводу, что некоторые из них можно использовать для борьбы с вирусами.
"Самый эффективный гриб в этом плане древесный гриб чага, который и раньше применялся как средство народной медицины. Данный гриб способен подавлять ВИЧ-1, оспу, герпес и грипп", — сообщили эксперты.
Подобными свойствами также обладают грибы вёшенка и весёлка.
Специалисты считают, что данные виды грибов напрямую оказывают воздействие на вирус, не позволяя ему проникать в организм человека.
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