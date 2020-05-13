Гриб чага способен справиться с вирусами

Ученые из Новосибирска обнаружили, что гриб чага обладает противовирусными свойствами.

Чага поможет справиться с инфекциями

Специалисты Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" изучили около 500 образцов высших грибов, которые произрастают на территории Сибири, и пришли к выводу, что некоторые из них можно использовать для борьбы с вирусами.

"Самый эффективный гриб в этом плане древесный гриб чага, который и раньше применялся как средство народной медицины. Данный гриб способен подавлять ВИЧ-1, оспу, герпес и грипп", — сообщили эксперты.

Подобными свойствами также обладают грибы вёшенка и весёлка.

Специалисты считают, что данные виды грибов напрямую оказывают воздействие на вирус, не позволяя ему проникать в организм человека.

Сегодня очень актуален вопрос о том, чем можно вылечить коронавирус.

Известно, что большинство растений и трав обладают лечебными свойствами. О том, какие именно травы можно использовать для профилактики коронавируса, рассказал биолог, зоолог, ботаник, член-корреспондент РАЕН, профессор кафедры медицины МГУ, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов.