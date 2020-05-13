Сотрудникам Twitter разрешили всегда работать удаленно

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 многие компании перевели своих сотрудников на удаленный режим работы.

Руководство компании Twitter Inc заявило, что специалисты, работающие в настоящее время удаленно из-за пандемии, смогут и потом продолжить работу в онлайн-режиме.

Сообщается, что по результатам работы за последние месяцы можно сказать, что Twitter может эффективно работать в таком формате.

"Если нашим сотрудникам удобно работать из дома, и они хотели бы работать удаленно на постоянной основе, мы поможем это реализовать", — добавили в Twitter.

Также в компании сообщили, что ее офисы будут открыты не раньше осени.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Twitter будет бороться с фейками о COVID-19, маркируя такие твиты.

Администрация соцсети Twitter объявила, что с 12 мая для борьбы с фейковой, недостоверной или непроверенной информацией о коронавирусе, вводится элемент цензуры: такие сообщения будут специальным образом помечаться.