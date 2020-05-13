Археологи-любители в процессе изучения аэрофотографий территорий между Корнуоллом и Дэвоном заметили признаки нескольких десятков ранее неизученных поселений и дорог, связывающих римские крепости.
До настоящего времени исследователи изучили менее одной десятой всех имеющихся материалов, но уже обнаружили 30 ранее неизвестных поселений, которые относятся к периоду между 300 г. до н.э. и 300 г. н.э.
Археолог Крис Смарт, руководитель группы ученых-любителей, заявил, что, так как из-за карантина раскопки были приостановлены, людям предложили заняться исследованием топографических снимков долины Тамар — границы между Корнуоллом и Дэвоном — и рядом расположенных районов.
После отмены карантина археологи будут исследовать объекты на месте.
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