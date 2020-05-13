Специалисты группы компаний "Медико-биологический союз" разработали специальные устройства, предназначенные для дистанционного мониторинга здоровья. Приборы должны появиться на рынке уже в конце этого года.
Кроме того, один из девайсов будет осуществлять мониторинг показателя свертываемости крови. Устройства будут полезны людям, у которых были операции на сердце, а также тем, кому приходится принимать лекарства для разжижения крови, чтобы не допустить появление тромбов.
Девайсы для контроля за свертываемостью крови существуют сегодня на рынке, "Медико-биологический союз" планирует создать девайсы, стоимость которых будет в 3-4 раза дешевле.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Ирана разработали тест-систему с применением наноматериалов. Для выявления коронавируса системе нужно всего 30 секунд.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".