В России появятся устройства удаленного мониторинга здоровья

Специалисты группы компаний "Медико-биологический союз" разработали специальные устройства, предназначенные для дистанционного мониторинга здоровья. Приборы должны появиться на рынке уже в конце этого года.

Показатели, которые будет контролировать устройство:

ритм сердца;

температура;

кислородное насыщение;

другие параметры дыхания.

Кроме того, один из девайсов будет осуществлять мониторинг показателя свертываемости крови. Устройства будут полезны людям, у которых были операции на сердце, а также тем, кому приходится принимать лекарства для разжижения крови, чтобы не допустить появление тромбов.

Девайсы для контроля за свертываемостью крови существуют сегодня на рынке, "Медико-биологический союз" планирует создать девайсы, стоимость которых будет в 3-4 раза дешевле.

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