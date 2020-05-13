Из онлайн-магазина приложений Google Play убрали приложение Instagram Lite.
"Пользователи, у которых уже было установлено данное приложение, больше не смогут им воспользоваться", — сообщает тематический ресурс AndroidPolice.
Действующие пользователи Instagram Lite переадресовывают на основную версию приложение Instagram.
Приложение Instagram Lite считалось тестовым. По словам представителя родительской компании Facebook, к настоящему моменту тестирование Instagram Lite закончилось. Результаты тестирования будут учитываться для разработки новой версии Instagram Lite.
Приложение Instagram Lite было предназначено для владельцев слабых смартфонов и пользователей слабого интернета.
У Instagram Lite есть некоторые ограничения. В частности, там нельзя загружать видео и общаться с пользователями Сети через личные сообщения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Facebook отложил запуск сервиса для знакомств в Европе.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".