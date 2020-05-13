Facebook решил закрыть Instagram "для бедных"

Из онлайн-магазина приложений Google Play убрали приложение Instagram Lite.

"Пользователи, у которых уже было установлено данное приложение, больше не смогут им воспользоваться", — сообщает тематический ресурс AndroidPolice.

Действующие пользователи Instagram Lite переадресовывают на основную версию приложение Instagram.

Instagram Lite

Приложение Instagram Lite считалось тестовым. По словам представителя родительской компании Facebook, к настоящему моменту тестирование Instagram Lite закончилось. Результаты тестирования будут учитываться для разработки новой версии Instagram Lite.

Приложение Instagram Lite было предназначено для владельцев слабых смартфонов и пользователей слабого интернета.

У Instagram Lite есть некоторые ограничения. В частности, там нельзя загружать видео и общаться с пользователями Сети через личные сообщения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Facebook отложил запуск сервиса для знакомств в Европе.