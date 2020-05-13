Палеонтологи из Аргентины обнаружили в Патагонии скелет огромного древнего мегараптора. Длина плотоядного динозавра, жившего 70 млн лет назад на юго-востоке Санта-Круса, составляет 10 метров.
Сообщается, что ученые нашли позвонки, фрагменты грудины и плечевого пояса, а также отдельные ребра.
"Речь идет об очень крупной особи нового для палеонтологии мегараптора. Это были хищные динозавры, хорошо развитые для охоты", — сообщил один из исследователей Мауро Арансьяги.
В отличие от всем известных тираннозавров, мегарапторы были лучше приспособлены для погони. Эти динозавры были более стройными и мускулистыми. Благодаря длинным хвостам им удавалось сохранять баланс.
Также у них были длинные конечности, которые позволяли им развивать высокую скорость.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что палеонтологи доказали существование хищных плавающих динозавров.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".