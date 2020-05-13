В Аргентине обнаружили останки мегараптора возрастом 70 млн лет

Палеонтологи из Аргентины обнаружили в Патагонии скелет огромного древнего мегараптора. Длина плотоядного динозавра, жившего 70 млн лет назад на юго-востоке Санта-Круса, составляет 10 метров.

Сообщается, что ученые нашли позвонки, фрагменты грудины и плечевого пояса, а также отдельные ребра.

"Речь идет об очень крупной особи нового для палеонтологии мегараптора. Это были хищные динозавры, хорошо развитые для охоты", — сообщил один из исследователей Мауро Арансьяги.

В чем особенности нового вида мегараптора?

В отличие от всем известных тираннозавров, мегарапторы были лучше приспособлены для погони. Эти динозавры были более стройными и мускулистыми. Благодаря длинным хвостам им удавалось сохранять баланс.

Также у них были длинные конечности, которые позволяли им развивать высокую скорость.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что палеонтологи доказали существование хищных плавающих динозавров.