Чайки предпочитают жить в освоенных людьми районах

Экологи выяснили, что средиземноморские чайки адаптировались к антропогенной среде и предпочитают ее природным условиям.

Из-за хозяйственной деятельности людей сокращаются площади обитания диких животных, но многие из них адаптируются к присутствию людей.

Чайки приспособились к присутствию человека

Ученые из Барселоны провели эксперимент, чтобы выяснить, как хозяйственная деятельность влияет на пищевое поведение средиземноморских чаек. Экологи проводили исследование на южном атлантическом побережье Испании, населенном рыбаками.

За чайками следили с помощью GPS-навигации. В итоге ученые выяснили, что чайки приспособились к присутствию человека. Благодаря хозяйственной деятельности человека чайки обеспечивают себя большим количеством корма.

Британские специалисты выяснили, что серебристые чайки предпочитают еду, которую уже потрогал человек. К такому выводу ученые пришли в результате наблюдений за этими птицами, которые проживают в прибрежных городах Британии.