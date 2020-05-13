Застолье через интернет: набирает популярность новая видеоплатформа

Запущенный во время массовой самоизоляции из-за коронавируса, японский веб-сайт видеочата "Номикай", предназначенный для проведения виртуальных вечеринок с выпивкой, неожиданно взлетел в популярности, в то время, как бары и пабы, несмотря на повсеместное ослабление карантина, остаются закрытыми.

"Номикай", или питейные сборища, рассматриваются многими японцами как центральное звено в построении прочных отношений между друзьями и коллегами по работе.

Подключившись к видеоплатформе Tacnom, что в переводе с японского означает "напитки дома", привлек 2,4 миллиона пользователей за первые два месяца.

"Я, честно говоря, не ожидал такого успеха, и я очень рад", — сказал агентству Reuters Такаши Кийосе, исполнительный директор оператора Tacnom.

Tacnom не требует загрузки или регистрации в отличие от других онлайн-видеоплатформ, но его пользователи могут создавать URL-ссылку и делиться ею со своими друзьями, чтобы присоединиться к виртуальным собраниям до 12 человек.

"Я надеюсь, что наш сервис может помочь пользователям встретиться с людьми, которых они не могут видеть сейчас. Я был бы очень рад, если бы их время дома из-за самоограничений от выхода на улицу обогатилось", — сказал Кийосе.

В Японии чрезвычайное положение сохраняется до конца мая.

В стране зарегистрировано около 15 000 случаев заболевания коронавирусом и 633 случая смерти от него.