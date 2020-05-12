В Иране разработали тест-систему для выявления COVID-19 за 30 секунд

Ученые из Ирана разработали тест-систему с применением наноматериалов.

Специалисты продемонстрировали инновационную работку в присутствии вице-президента Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари.

Точность теста 95%

Для выявления коронавирусу системе нужно всего 30 секунд.

"Тест-система способна выявить коронавирус на начальной стадии", — отметили ученые.

Кроме того, тест-система может определять другие вирусы и инфекции.

Также отмечается, что разработанная специалистами компании "Кимиа" тест-система пока еще не прошла сертификацию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские ученые разработали две тест-системы, способные выявлять попадание в организм человека различных вирусов, в том числе и коронавируса, вызывающего "новую пневмонию". Об этом рассказала Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора.