В Viber появятся групповые видеочаты до 20 человек

В мессенджере Viber появились групповые видеозвонки неограниченной продолжительности. На первом этапе запуска новой функции в видеозвонке смогут одновременно принимать участие до 20 человек.

"Мы планируем в ближайшее время увеличить это число", — сообщили в компании.

Во время видеозвонка у всех участников будет отображаться трансляция спикера. У каждого участника видеоконференции есть возможность закрепить видео другого участника на экране своего смартфона, также можно выключить у себя звук или видео и проверить, сделали ли это остальные участники.

Также пользователи Viber смогут воспользоваться групповыми чатами до 250 человек и аудиозвонками до 20 человек.

Напомним, что Viber — часть Rakuten Inc., мирового лидера в сфере электронной коммерции и финансовых услуг.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разработчики WhatsApp добавили в мессенджер новую функцию. Об этом сообщил Марк Цукерберг, глава компании Facebook (родительской компании для WhatsApp), в своем аккаунте в одноименной соцсети.