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Источник Правда.Ру

У летучих мышей обнаружили близкого "родственника" коронавируса

Наука

Среди ученых до сих пор ведутся споры о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Но, согласно одной из версий, первым носителем вируса были летучие мыши. Специалисты заявили о том, что у летучих мышей обнаружили еще одного "родственника" COVID-19 — коронавирус RmYN02.

Данный вирус, как и SARS-CoV-2, содержит в своей структуре вставки аминокислот на стыке субъединиц S1 и S2 белка-"шипа".

"RmYN02 не является прямым эволюционным предшественником COVID-19. Но такие вставки происходят в процессе эволюции", — сообщили авторы исследования.

По словам ученых, это доказывает то, что вирус имеет естественное происхождение.

Исследователи планируют изучить образцы большого количество разных видов диких животных. Возможно, им удастся обнаружить вирусы, которые более тесно связаны с SARS-CoV-2. Таким образом, специалисты надеются выяснить, как этот вирус перешел к людям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что летучие мыши живут с коронавирусами уже миллионы лет.

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Темы covid-19 коронавирус летучие мыши
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