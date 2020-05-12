Президент России Владимир Путин 11 мая сообщил о новых мерах поддержки для семей с детьми от трех до 16 лет. На каждого ребенка полагается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Для её получения нужно подать электронное заявление на сайте Госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда РФ.
12 мая сайт Госуслуг оказался недоступен из-за массового наплыва желающих оформить электронное заявление. Ресурс просто не справляется с нагрузкой. Аналогичная ситуация наблюдается и с сайтом ПФР, который также не выдерживает нагрузки из-за активности россиян.
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