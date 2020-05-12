В Роскосмосе рассказали, что вероятность существования внеземной жизни достаточно велика. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"На сегодня информацией о внеземной высокоорганизованной жизни мы, к сожалению, не располагаем. Но, повторюсь, наличие жизни на Земле позволяет сделать предположение о том, что такие же условия могли сложиться и на других планетах. Хочу отметить, что условия существования инопланетных живых организмов совсем не обязательно должны быть полностью схожи с земными. Даже у нас на Земле существуют организмы, гораздо менее восприимчивые к температурным перепадам и воздействию радиации, чем большая часть остального живого на нашей планете. Это подтверждено экспериментами, в том числе, в условиях открытого космоса", — рассказал представитель госкорпорации.