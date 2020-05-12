После обращения Путина рухнул под напором пользователей сайт Госуслуг

В том, что электронные сервисы в России явно не рассчитаны на работу с массовыми обращениями, смогли убедиться пользователи портала Госуслуг.

Сразу после того, как президент Путин объявил о назначении новой меры поддержки семей с детьми, люди массово бросились заполнять заявления на выплату (хотя было объявлено, что сделать это можно будет, начиная с 12 мая - прим.ред).

В результате нетерпеливости и неумения слушать и воспринимать информацию целиком, портал государственных услуг попросту рухнул:

Скрин сайта gosuslugi.ru.

Напомним, что,выступая с обращение к народу,президент объявил,что все семьи, в которых есть дети от 3 до 16 лет получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление уже утверждено Правительством страны.

Для получения выплаты никуда ходить и писать заявление/собирать справки не надо, ведь из режима самоизоляции мы пока еще только-только планируем выходить. Оформить все можно на сайте Госуслуг (кстати, к утру 12 мая он заработал) или ПФР.

При этом спешки никакой нет - деньги будут выплачиваться с 1 июня.