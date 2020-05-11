Археологи обнаружили в центре Европы "мертвую зону"

Датский археолог Феликс Риде заявил, что озеро Лахер-Зе, расположенное в горах на территории Германии, в самом центре Европы, раньше было кратером вулкана Лахер, который 13 тысяч лет назад спровоцировал значительное похолодание.

Этот вулкан серьезно повлиял на жизнь людей позднего палеолита.

"Вулкан выбросил такой огромный объем пепла, что районы, расположенные рядом с ним, оказались погребены под 50-метровым слоем вулканического вещества. Мелкие частицы пепла были разнесены по всей Европе. В результате извержения вулкана наступило похолодание, которое длилось в течение многих лет. Резко сократилась численность животных, так как они питались растительностью, покрытую пеплом, и из-за этого у них начались проблемы с зубами. Также пострадали люди, так как они в этих местах охотились", — сообщил ученый.

Людям пришлось уйти из этих мест на 50 или даже 100 лет. Но даже спустя век вокруг вулкана сохранялся слой пепла, который превратил территорию вокруг Лахера в "мертвую зону".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Омской области обнаружили "кровавое озеро".