Инсайдер Ice Universe, который предсказал многие тренды производителей мобильных устройств, рассказал о новой идее, которую скоро подхватят все бренды.
Сейчас почти все современные смартфоны оснащены дисплеями, соотношение сторон которых варьируется от 19:9 до 20,5:9. Источник утверждают, что скоро производители начнут использовать новый стандарт - 23:9, который по размерам напоминает пульт от телевизора.
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