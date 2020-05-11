Смартфоны станут похожими на пульты от ТВ

Инсайдер Ice Universe, который предсказал многие тренды производителей мобильных устройств, рассказал о новой идее, которую скоро подхватят все бренды.

Сейчас почти все современные смартфоны оснащены дисплеями, соотношение сторон которых варьируется от 19:9 до 20,5:9. Источник утверждают, что скоро производители начнут использовать новый стандарт - 23:9, который по размерам напоминает пульт от телевизора.