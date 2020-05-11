Группа ученых из Канады, проанализировав данные статистки распространения коронавируса в мире в марте, пришли к однозначному выводу:
Отчет исследовательской группы опубликован сегодня в Canadian Medical Association Journal.
Мы провели проспективное когортное исследование всех 144 геополитических районов мира (375 609 случаев) с по меньшей мере 10 COVID-19 случаями и местной передачей по Mar. 20, 2020, исключая Китай, Южную Корею, Иран и Италию.
Интерпретация: эпидемический рост COVID-19 не был связан с широтой и температурой, но может быть слабо связан с относительной или абсолютной влажностью. И наоборот, мероприятия в области общественного здравоохранения были в значительной степени связаны со снижением темпов роста эпидемий.
Как пояснила Дионна Гесинк, эпидемиолог, один из авторов работы,
«на то, что вирус исчезнет с приходом летнего тепла, рассчитывать не стоит. Единственное, что влияет на скорость его распространения - жесткость карантина".
По словам еще одного участника исследования, Петера Юни,
"не было найдено никакой зависимости между географическим положением страны и темпами развития эпидемии, что было характерно как для государств Европы и Азии, так и для стран Нового Света и Африки. Кроме того, согласно их результатам, на распространение COVID-19 не влияли ни влажность, ни ВВП, ни уровень урбанизации или расходы на здравоохранение. Только карантин сдерживает COVID-19".
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