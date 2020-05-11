Подтверждено наукой: На лето не надейтесь - оно бессильно пред COVID-19

Группа ученых из Канады, проанализировав данные статистки распространения коронавируса в мире в марте, пришли к однозначному выводу:

ни климатические условия, ни температура воздуха на характер и тепы пандемии не влияют.

Отчет исследовательской группы опубликован сегодня в Canadian Medical Association Journal.

Выдержки из доклада:

Мы провели проспективное когортное исследование всех 144 геополитических районов мира (375 609 случаев) с по меньшей мере 10 COVID-19 случаями и местной передачей по Mar. 20, 2020, исключая Китай, Южную Корею, Иран и Италию.

Интерпретация: эпидемический рост COVID-19 не был связан с широтой и температурой, но может быть слабо связан с относительной или абсолютной влажностью. И наоборот, мероприятия в области общественного здравоохранения были в значительной степени связаны со снижением темпов роста эпидемий.

Что это значит

Как пояснила Дионна Гесинк, эпидемиолог, один из авторов работы,

«на то, что вирус исчезнет с приходом летнего тепла, рассчитывать не стоит. Единственное, что влияет на скорость его распространения - жесткость карантина".

По словам еще одного участника исследования, Петера Юни,

"не было найдено никакой зависимости между географическим положением страны и темпами развития эпидемии, что было характерно как для государств Европы и Азии, так и для стран Нового Света и Африки. Кроме того, согласно их результатам, на распространение COVID-19 не влияли ни влажность, ни ВВП, ни уровень урбанизации или расходы на здравоохранение. Только карантин сдерживает COVID-19".