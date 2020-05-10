Глава Xiaomi назвал свой любимый смартфон

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь каждый день пользуется более 10 разными смартфонами, а в течение месяца через его руки проходит более тысячи разных устройств. Но больше всего ему нравится модель 2017 года Mi Mix 2 из-за цельнокерамического корпуса.

По словам Цзюня, этот смартфон ощущается в руке как драгоценный камень. Журналисты удивились, что глава Xiaomi не выбрал более современную модель этого смартфона - Mi Mix 3 или ещё не вышедший Mi Mix Alpha.