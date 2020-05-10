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Насколько пандемия COVID-19 замедлила глобальное потепление

Наука » Экология

Снижение выбросов СО2 в атмосферу Земли из-за пандемии коронавируса является беспрецедентным. Такого в XXI и XX веке ещё не было.

Уменьшение количества вредных газов связано с тем, что на улицах существенно сократилось количество машин, международные рейсы были отменены и самолеты теперь практически не летают. Текущее снижение выброса CО2 позволит поддерживать глобальную температуру на уровне +1,5 градуса по отношению к доиндустриальной эпохе.

Однако, чтобы регулярно поддерживать такой температурный режим человечеству нужно ежегодно снижать количество выбросов, аналогично 2020 году.

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