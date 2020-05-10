Доктор медицинских наук Михаил Костинов заявил о том, что спешка в изготовлении вакцины от коронавируса может привести к более серьезным последствиям, чем сама инфекция.
"Спешка не приведет ни к чему хорошему. Побочные действия вакцинации могут оказаться более серьезными, чем последствия коронавируса", — сказал Михаил Костинов в интервью "Аргументам и фактам"
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