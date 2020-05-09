Космонавта Тихонова не взяли в осенний полет на МКС из-за травмы

В пресс-релизе аэропорта "Жуковский" определили составы экипажей, которые отправятся на МКС осенью 2020 года на корабле "Союз МС-17". Получивший травму космонавт Николай Тихонов не значится в списках.

Ранее сообщалось, что начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов был уверен, что Тихонов со своим напарником Андреем Бабкиным смогут полететь на МКС, если восстановление травмы успешно закончится.