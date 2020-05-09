В пресс-релизе аэропорта "Жуковский" определили составы экипажей, которые отправятся на МКС осенью 2020 года на корабле "Союз МС-17". Получивший травму космонавт Николай Тихонов не значится в списках.
Ранее сообщалось, что начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов был уверен, что Тихонов со своим напарником Андреем Бабкиным смогут полететь на МКС, если восстановление травмы успешно закончится.
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