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Генсек ООН призвал изучить коронавирус после пандемии

Наука

Генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью агентству РИА "Новости" заявил о том, что сейчас нет времени изучать коронавирус, но после окончания пандемии можно будет понять, как началось заражение и как с ним можно эффективнее бороться в будущем.

"Когда мы наконец перевернем страницу с COVID-19, у нас появится время оглянуться и понять, как возникла такая болезнь, как она настолько быстро принесла опустошение по всему земному шару и как все стороны реагировали на кризис", — сказал Гутерреш.

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