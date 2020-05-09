Генсек ООН призвал изучить коронавирус после пандемии

Генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью агентству РИА "Новости" заявил о том, что сейчас нет времени изучать коронавирус, но после окончания пандемии можно будет понять, как началось заражение и как с ним можно эффективнее бороться в будущем.