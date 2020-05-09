Крупная аналитическая компания Canalys опубликовала в своем Twitter список самых продаваемых смартфонов на первую часть 2020 года.
Первое место возглавил смартфон iPhone 11 от Apple, продажи которого давно превысили 18 миллионов копий. На второй строке оказался Redmi Note, а третьим в списке самых продаваемых смартфонов стал Samsung Galaxy A51, продажи которого превысили 6 миллионов экземпляров
В пятерку самых популярных смартфонов также вошли Redmi Note 8 Pro и Samsung Galaxy A10s.
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