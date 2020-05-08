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Как древние египтяне представляли себе устройство неба?

Наука

Американский египтолог Виктория Альманса-Вильяторо предполагает, что древние египтяне представляли небо в виде округлой железной емкости, наполненной водой. Данное предположение прокомментировал научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН, член Международной ассоциации египтологов  Роман Александрович Орехов.

"Это вопрос интересный, но не совсем правильно сделан акцент, потому что на самом деле небо — не просто миска, это просто как нечто медное.

Почему медь?

Если в чистом виде, у них будет желтовато-розоватая, но производных от меди очень много. В том числе, знаменитый египетский голубой. Египтяне фаянс им покрывали. У них то, что небо — это вода, океан. В нашем понимании небо — немножко абстрактное понятие. Древние египтяне, чтобы передать понятие "небо", использовали много слов.

В египетском языке было недостаточно одного слова, чтобы передать понятие "небо", потому что у них небо воспринимается как многоаспектное, это вместилище чего-то, это образ большого сосуда, который они представляли в виде женщины, чрева. Это как бы утробный модус такой, то есть это то, что в себя заключает, в частности, души, поэтому они воспринимали небо как Нут. Это такая огромная женщина, которая обхватывает все собой.

Если мы говорим о меди, то есть медная столешница, то это действительно так, но это не означает, что из меди сковано все. Это даже не миска, а столешница, она бывает изогнутая. Она, допустим, изогнута как богиня Нут, и тогда она имеет другую коннотацию. Вот этот семантический ряд, включающий в себя небо, синий цвет, купорос, то, что связано с ископаемыми, бирюза, например, голубой цвет плитки фланцевой египетской — это все взаимосвязано, поэтому это все имеет отношение к этому цвету.

Небо бывает не только голубое, оно может быть и черным.

Поэтому этот океан изначально называли нун - черный, темный. Если мы говорим о Нун и Нуанет, то есть верхнее небо и нижнее небо. У них сколько слов для обозначения неба! У древних египтян - это океан, который обтекает сверху, и океан, который обтекает снизу. Это все некая первозданная бездна, в которой все варится. Я хочу еще раз подчеркнуть, у древних египтян не было одного слова для обозначения неба. Они эту многоаспектность неба передавали различными терминами.

Древние египтяне не обладали абстрактным мышлением

У древних египтян не было развито абстрактного мышления, поэтому они пытались сложное явление передать различными словами. Вернее, мышление у них было развито, но слов не хватало для этого. Много было слов и через эти образы они передавали общую идею неба", — заключил эксперт.

 

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Темы небо древний мир древний египет роман александрович орехов
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