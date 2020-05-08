Как газовые плиты влияют на качество воздуха в квартире?

Исследователи из США пришли к выводу, что приготовление пищи на газовой плите приводит к выделению ядовитых веществ, которые делают воздух в квартире более загрязненным, чем на улице, что может привести к развитию различных заболеваний.

О том, как газовые плиты влияет на качество воздуха в посещении, рассказала декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Елена Телегина.