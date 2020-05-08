Исследователи из США пришли к выводу, что приготовление пищи на газовой плите приводит к выделению ядовитых веществ, которые делают воздух в квартире более загрязненным, чем на улице, что может привести к развитию различных заболеваний.
О том, как газовые плиты влияет на качество воздуха в посещении, рассказала декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Елена Телегина.
"Конечно, продукты сгорания всегда выделяются. Сказать, что они улучшают качество воздуха, конечно, нельзя. Но количество выделений на единицу площади все-таки не такое большое, потому что это не промышленное производство пищи, а все-таки домашние условия.
Поэтому количество газа, которое в домашних условиях люди тратят на производство пищи, не является таким вредным. Это, скорее, направлено, наверное, на то, чтобы люди использовали какую-то альтернативную энергетику, а не углеводород", — заключила эксперт.
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