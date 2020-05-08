Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила о том, что прототип космического корабля нового поколения успешно приземлился во Внутренней Монголии, как и было запланировано.
"8 мая в 13.49 по пекинскому времени (8.49 мск) спускаемый аппарат экспериментального пилотируемого космического корабля нового поколения успешно приземлился на посадочной площадке "Дунфэн" (расположена в автономном районе Внутренняя Монголия)", — говорится в сообщении.
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