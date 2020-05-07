Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Лукашенко отобьет поклон Путину?
Источник Правда.Ру

Эксперты: Номера телефонов нужно сохранять с первой цифрой +7

Наука » Технологии

Многие люди считают, что нет никакой разницы в телефонных номерах, начинающихся на +7 или 8. Но эксперты утверждают, что она все же есть.

Формат номера имеет значение

Известно, что полный международный формат номера предусматривает символ "+" в начале, поэтому номера нужно сохранять в телефоне в формате +7. Это нужно для того, чтобы можно было потом без проблем дозвониться, например, когда находитесь за границей.

На номера, которые начинаются с восьмерки, могут не доходить короткие текстовые сообщения. Вы получите сообщение о том, что "SMS не доставлено".

Также из-за неправильного формата могут неправильно определять номера. Бывает так, что контакт, который у вас сохранен, не определяется при входящем звонке именно из-за разницы форматов.

То есть номера телефонов нужно всегда сохранять с символами +7 в начале. Это позволит сохранить массу времени и нервов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, зачем вводится обязательная регистрация смартфонов.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы номер телефона сотовые операторы
Новости Все >
Эксперты: Номера телефонов нужно сохранять с первой цифрой +7
Газовые плиты негативно влияют на качество воздуха в квартире
Сергей Шойгу пообщался по телефону со своим итальянским коллегой
В Кузбассе будут судить бывшего главу города Мариинска
Исчезновение Луны с небосвода в 1110 году связали с вулканом
Шесть населенных пунктов в Республике Коми отрезаны паводком
В 14 городах Дальнего Востока прошли репетиции воздушных парадов
Заповедник "Утриш" в Краснодарском крае собираются расширять
В Карелии могут открыть салоны красоты и парикмахерские
В Санкт-Петербурге могут ослабить режим самоизоляции в середине мая
Последние материалы
Как укрепить иммунитет и защититься от коронавируса
Эксперты: Номера телефонов нужно сохранять с первой цифрой +7
Газовые плиты негативно влияют на качество воздуха в квартире
Сергей Шойгу пообщался по телефону со своим итальянским коллегой
Политик и вирусолог предрекает возвращение 90-х в России и Болгарии
В Кузбассе будут судить бывшего главу города Мариинска
Исчезновение Луны с небосвода в 1110 году связали с вулканом
Шесть населенных пунктов в Республике Коми отрезаны паводком
В 14 городах Дальнего Востока прошли репетиции воздушных парадов
Заповедник "Утриш" в Краснодарском крае собираются расширять
Популярное
Мир. Новости мира
В Катаре начался вооруженный переворот. Между военными идут бои

В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.

В Катаре начался вооруженный переворот. Между военными идут бои
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Новости Украины
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Новости Белоруссии
Лукашенко нарывается на "коронамайдан"
Игорь Буккер В США убит вирусолог по COVID-19 Игорь Буккер Любовь Степушова Почему Норвегия отказалась участвовать в учениях НАТО в Баренцевом море Любовь Степушова Василий Амирджанов Школьникам утвердили план флешмобного Дня Победы Василий Амирджанов
Комментарии
СМИ Грузии: без России нам грозит голод
Как избавиться от мешков под глазами
В сфере услуг наблюдается рекордное сокращение рабочих мест
Из Риги: Латвия была денежным донором СССР, и Россия должна заплатить
Как это было 75 лет назад: версия Пентагона
Белоруссия выслала журналистов РФ перед "парадом камикадзе"
Денег нет? А почему бы не сделать, как в Швейцарии
Денег нет? А почему бы не сделать, как в Швейцарии
Белоруссия выслала журналистов РФ перед "парадом камикадзе"
Театры в России откроются не раньше сентября
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Асад предупреждает о вирусной катастрофе
"Это ерунда": как Мишустина "отправили в отставку"
Собянин призывает наслаждаться праздничным салютом из окон домов
Театры в России откроются не раньше сентября
В Катаре начался вооруженный переворот. Между военными идут бои
Привет из 90-х: почему о задержании Анатолия Быкова говорят по всей стране
В Катаре начался вооруженный переворот. Между военными идут бои
Как это было 75 лет назад: версия Пентагона
Белоруссия выслала журналистов РФ перед "парадом камикадзе"
Эксперт: необходимо замедлить демографический рост населения
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ