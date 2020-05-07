Многие люди считают, что нет никакой разницы в телефонных номерах, начинающихся на +7 или 8. Но эксперты утверждают, что она все же есть.
Известно, что полный международный формат номера предусматривает символ "+" в начале, поэтому номера нужно сохранять в телефоне в формате +7. Это нужно для того, чтобы можно было потом без проблем дозвониться, например, когда находитесь за границей.
На номера, которые начинаются с восьмерки, могут не доходить короткие текстовые сообщения. Вы получите сообщение о том, что "SMS не доставлено".
Также из-за неправильного формата могут неправильно определять номера. Бывает так, что контакт, который у вас сохранен, не определяется при входящем звонке именно из-за разницы форматов.
То есть номера телефонов нужно всегда сохранять с символами +7 в начале. Это позволит сохранить массу времени и нервов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, зачем вводится обязательная регистрация смартфонов.
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