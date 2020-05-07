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Источник Правда.Ру

Газовые плиты негативно влияют на качество воздуха в квартире

Наука » Технологии

Исследователи из США пришли к выводу, что приготовление пищи на газовой плите приводит к выделению ядовитых веществ, которые делают воздух в квартире более загрязненным, чем на улице.

Примерно две трети американцев готовят еду в основном на газовых плитах, многие из которых старые и установлены без учета требований безопасности, поэтому они отравляют воздух в квартире двуокисью азота и монооксидом углерода (угарным газом).

"У детей, которые живут в квартирах с газовыми плитами, примерно на 40% выше риск развития астмы. Опасные вещества, которые выделяются при сгорании газа, могут привести и к другим заболеваниям дыхательной системы. Кроме того, продукты сгорания в воздухе могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже онкологии", — сообщили исследователи.

Специалисты советуют переходить на электрические плиты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России хотят запретить дома с газовыми плитами.

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Темы воздух газовая плита
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Газовые плиты негативно влияют на качество воздуха в квартире
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