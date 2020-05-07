Исследователи из США пришли к выводу, что приготовление пищи на газовой плите приводит к выделению ядовитых веществ, которые делают воздух в квартире более загрязненным, чем на улице.
Примерно две трети американцев готовят еду в основном на газовых плитах, многие из которых старые и установлены без учета требований безопасности, поэтому они отравляют воздух в квартире двуокисью азота и монооксидом углерода (угарным газом).
"У детей, которые живут в квартирах с газовыми плитами, примерно на 40% выше риск развития астмы. Опасные вещества, которые выделяются при сгорании газа, могут привести и к другим заболеваниям дыхательной системы. Кроме того, продукты сгорания в воздухе могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже онкологии", — сообщили исследователи.
Специалисты советуют переходить на электрические плиты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России хотят запретить дома с газовыми плитами.
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