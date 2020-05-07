Американские ученые утверждают, что употребление малины очень эффективно при онкологических заболеваниях крови, и даже собираются на основе этой ягоды создать лекарственный препарат. Данный вывод прокомментировала врач-диетолог, травница Анжелика Дюваль. Также она рассказала о полезных свойствах этой ягоды и о том, в каком виде ее лучше употреблять.

"Защитить от рака крови малина вряд ли сможет. Она больше всего полезна тем, что содержит большое количество кислот, которые, прежде всего, разжижают кровь. Она вызывает легкое потоотделение. Малина стимулирует нашу лимфатическую систему к тому, чтобы она более активно работала. Поэтому рекомендуется пить чай с малиной, когда человек болеет, чтобы он легче потел. Так же хорошо пить чай с малиной, когда вы посещаете сауну или баню, при таких процедурах, где можно способствовать более обильному потоотделению. Это помогает вывести из организма грязь и шлаки, таким образом происходит внутреннее омоложение. Поэтому малина, конечно, полезна. Но не стоит употреблять ее ежедневно.

В каком виде лучше употреблять малину?

Лучше всего употреблять малину свежей, чтобы она была сорвана с собственного куста, когда мы ее не моем. На ней обитает большое количество бактерий, которые полезны микрофлоре, они помогут укрепить наш иммунитет.

Если вы покупаете малину в магазине, то ее лечебные свойства, конечно, меньше, но все равно сохраняются те же самые кислоты и, в целом, для сердечно-сосудистой системы она полезна.

Самое главное не покупать малину в стаканчиках, которые продают на открытых площадках. На нее садится большое количество пыли, грязи, и такой продукт уже может принести больше вреда, чем пользы.

Малиновое варенье никакой пользы не принесет. Наоборот, оно усугубляет сосуды и может повредить желудочно-кишечному тракту, потому что сахар — это основная среда обитания любых патогенных микроорганизмов, поэтому на сахаре очень быстро все грибы, дрожжи, бактерии, вирусы размножаются.

Также возможно добавление замороженной малины в смузи, в коктейли в качестве ингредиента.

Можно употреблять сушеную малину, но, естественно, из-за большого обилия кислот, витамина С я не рекомендую обрабатывать ягоду высокими температурами. Малина не любит термической обработки, она просто разрушается и останется только вкус", — сообщила эксперт.