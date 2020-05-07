Согласно прогнозам ООН, к 2100 году население Земли должно увеличиться с 7 до 11 млрд человек, а потом оно будет сокращаться. Данный прогноз прокомментировал профессор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

"Прогнозы ООН составляются в нескольких вариантах. Обычно приводится средний вариант. 11 миллиардов — это средний вариант.

Есть прогнозы, согласно которым будет больше, чем 11, а есть прогноз, согласно которому численность населения достигнет 9 миллиардов, а потом начнет снижаться. Такой прогноз существует.

Прогноз, согласно которому рост численности населения достигнет 11 миллиардов, хотя и вероятный, но это большая проблема для всего общества. Конечно, более благоприятный третий вариант, согласно которому численность населения достигнет 9 млрд, а потом начнется снижение.

Численность населения необходимо регулировать

Власти Китая стали активно снижать прирост своего населения и смогли многого добиться.

В принципе, политика на ускорение, на прекращения этого роста совершенно правильная и необходимая.

Африка действительно отстает от всех. Сравнительно недавно, несколько десятилетий назад, проблема быстрого роста была очень актуальна для всех развивающихся стран — для Азии, Африки и Латинской Америки. Но сейчас в Азии, в Латинской Америке частично замедлен этот рост, что является благом для Азии и для всего мира. Но еще недостаточно замедлен.

В некоторых странах, где активно проводилась такая политика, таких как Китай и Иран, там действительно замедлен рост населения. Но если бы такая политика проводилась в Африке, а также если бы удалось замедлить рост численности населения еще больше, то это, конечно, было бы благом", — заключил эксперт.