Древние египтяне представляли небо в виде железной миски с водой

Американский египтолог Виктория Альманса-Вильяторо предполагает, что древние египтяне представляли небо в виде округлой железной емкости, наполненной водой. Данный вывод основан на результатах лингвистического анализа древнеегипетских текстов.

"Голубой цвет неба объясняется тем, что это цвет воды", — считает исследователь.

Эксперт пояснила, что представления о небе как о "миске" позволяли египтянам объяснить дожди и даже падение метеоритов. Древние египтяне считал, что метеориты — это отколовшиеся кусочки основания.

Известно, что ученые находили метеоритный металл еще до Железного века, когда появились изделия из этого материала. Первые находки изделий из железа датированы VI тыс. до н. э.

В то время металлические изделия считались роскошью. Их клали в гробницы самых богатых людей (например, фараона Тутанхамона). Также предметы из железа использовали при совершении важных ритуалов.

Но артефакты не позволяют археологам понять, какую роль играл металл в жизни людей, поэтому они изучают древние тексты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Египте на съемках фильма случайно нашли древнюю мумию.