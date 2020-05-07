Зоологи выяснили, почему выдры жонглируют камнями

Иногда выдры ложатся на спину, подбрасывают камни в воздух, а потом ловят их, периодически катая вокруг шеи.

Что означает такое поведение?

Раньше ученые считали, что так выдры практикуют навыки по добыче пищи.

Ученые устроили выдрам несколько испытаний, которые они должны были преодолеть, чтобы получить пищу.

Специалисты хотели узнать, быстрее ли выдры, которые часто жонглируют, проходят эти препятствия. Кроме того, исследователи изучили, как влияют на частоту жонглирования пол, возраст и уровень голода.

В результате выяснилось, что молодые выдры жонглировали чаще, чем их старшие сородичи. По мнению ученых, поведение может меняться в течение жизни животного.

Взрослые особи жонглировали меньше, возможно, потому, что у них было меньше времени, так как нужно было ухаживать за потомством.

Ученые заметили, что голодные выдры жонглировали каждый час, что говорит о том, что действия с камнями могут быть досугом в ожидании времени кормления.