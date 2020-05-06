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Источник Правда.Ру

На Марсе обнаружены следы древней реки

Наука

Ученые из Великобритании выяснили, что несколько миллиардов лет назад на Марсе было столько же воды, сколько и на Земле. Раньше считалось, что Красная планета потеряла свою воду вместе с магнитным полем, когда большая часть воды улетучилась в космос вместе с атмосферой. Но это не объясняет потерю всей воды на планете.

Марс сам выпил свою воду

Специалисты создали модель ранних геологических реакций Марса с водой. В результате они выяснили, что из-за того, что в марсианских породах содержится большое количество оксида железа, они могут пить примерно на 25% больше воды, чем аналогичные камни на нашей планете. Таким образом, вся вода впиталась в скалы и не могла уже просочиться обратно, поэтому на планете не могла зародиться жизнь.

Ученые, изучив данные, полученные со спутников, обнаружили первый отчетливый след реки, которая пробивала свое русло.

Высота скалистого выступа на северо-западном краю бассейна Эллады, образованного речным потоком, составляет 200 метров, ширина — около 1,5 км. По оценкам ученых, возраст осадочных пород составляет около 3,7 млрд лет.

В древности у Красной планеты был круглогодичный цикл воды, что очень важно для поиска следов существования жизни.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Марсе обнаружили потенциально обитаемую дыру.

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Темы река марс открытый космос красная планета
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