Врачи из разных стран выявляют различные нарушения, связанные со свертываемостью крови: от поражений кожи на ногах до инсульта и закупорки сосудов. Если микротромбы не лечить, то они могут проявиться спустя несколько дней или месяцев после того, как симптомы респираторного заболевания уже прошли.
Сейчас медики изучают вопрос о том, что, возможно, большинство смертельных случаев, которые сначала считались вызванными вирусной пневмонией, на самом деле были результатом образования тромбов.
"Образование тромбоцитов внутри кровеносных сосудов, возможно, приводят к тому, что пациенты могут "быстро угасать", — сообщают врачи.
В результате проведенных исследований выяснилось, что до 30% пациентов, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме, страдали потенциально смертельной закупоркой в одной из артерий легких.
Если это не лечить, то крупные артериальные тромбы могут отрицательно отразиться на работе сердца и даже привести к его остановке.
Даже микроскопические сгустки в капиллярах легочной ткани могут прервать кровоток, мешая попыткам помочь пациентам аппаратами ИВЛ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус может поражать почки.
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