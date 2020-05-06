У тяжелобольных коронавирусом образуются тромбы

Врачи из разных стран выявляют различные нарушения, связанные со свертываемостью крови: от поражений кожи на ногах до инсульта и закупорки сосудов. Если микротромбы не лечить, то они могут проявиться спустя несколько дней или месяцев после того, как симптомы респираторного заболевания уже прошли.

Сейчас медики изучают вопрос о том, что, возможно, большинство смертельных случаев, которые сначала считались вызванными вирусной пневмонией, на самом деле были результатом образования тромбов.

"Образование тромбоцитов внутри кровеносных сосудов, возможно, приводят к тому, что пациенты могут "быстро угасать", — сообщают врачи.

В результате проведенных исследований выяснилось, что до 30% пациентов, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме, страдали потенциально смертельной закупоркой в одной из артерий легких.

Если это не лечить, то крупные артериальные тромбы могут отрицательно отразиться на работе сердца и даже привести к его остановке.

Даже микроскопические сгустки в капиллярах легочной ткани могут прервать кровоток, мешая попыткам помочь пациентам аппаратами ИВЛ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус может поражать почки.