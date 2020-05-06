Ученые из Утрехтского университета утверждают, что когда-то на Марсе была вода. Такой вывод они сделали на основе снимков, сделанных НАСА с орбиты Марса посредством камеры HiRISE. В частности, эксперты увидели там следы рек, которые могли протекать по планете порядка 3,7 миллиардов лет назад. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на публикацию журнала Nature Communications.
"Несмотря на то, что сегодня поверхность Марса в основном сухая и холодная … существуют геоморфные свидетельства в пользу прежнего существования там жидкой воды … Орбитальные исследования выявили скопления пород с рельефом флювиального типа", — говорится в исследовании.
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