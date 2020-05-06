Ученые нашли следы древних рек на Марсе

Ученые из Утрехтского университета утверждают, что когда-то на Марсе была вода. Такой вывод они сделали на основе снимков, сделанных НАСА с орбиты Марса посредством камеры HiRISE. В частности, эксперты увидели там следы рек, которые могли протекать по планете порядка 3,7 миллиардов лет назад. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на публикацию журнала Nature Communications.