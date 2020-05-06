Ученые из США написали специальную музыку для кошек, которая способствует снижению уровня стресса во время посещения врача-ветеринара. В основу антистрессовой музыки положены звуки, которые издают сами кошки.
Ученые провели эксперимент с участием 20 кошек. Во время посещения ветеринара кошкам включали классическую музыку, специальную антистрессовую или проводили осмотр животного в полной тишине.
Поведение животных фиксировалось на видеокамеру, а потом анализировалось.
В результате выяснилось, что кошки были более спокойны именно тогда, когда им включали антистрессовую музыку.
Известно, что кошка помогает снять стресс, если ее взять на руки или просто погладить. Ученым удалось выяснить, что для того, чтобы снизить уровень стресса, достаточно гладить кошку в течение 15-20 минут. Кошкам обычно достаточно этого времени, чтобы как следует помурчать.
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