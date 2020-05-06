Экологи прогнозируют экстремальную жару к 2050 году

По прогнозам экспертов, к 2050 году температура воздуха в некоторых странах станет такой высокой, что проживание в них будет опасно для жизни населения.

Об этом сообщается в исследовании международной группы ученых.

Жаркий климат особенно опасен для бедных людей, так как они не смогут приобрести кондиционер.

Насколько жарким будет климат?

В 30% стран среднегодовые показатели температуры будут держаться на уровне +29 градусов.

На данный момент такие показатели температуры наблюдаются на 1% территории нашей планеты (большую часть этой территории занимает Сахара).

В чем причина?

Наступление катастрофической ситуации связано с изменением климата из-за выбросов углекислого газа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глобальное потепление в России опережает мировые темпы. Все из-за близости страны к Арктике. Об этом заявил глава климатической программы Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.