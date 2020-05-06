По прогнозам экспертов, к 2050 году температура воздуха в некоторых странах станет такой высокой, что проживание в них будет опасно для жизни населения.
Об этом сообщается в исследовании международной группы ученых.
Жаркий климат особенно опасен для бедных людей, так как они не смогут приобрести кондиционер.
В 30% стран среднегодовые показатели температуры будут держаться на уровне +29 градусов.
На данный момент такие показатели температуры наблюдаются на 1% территории нашей планеты (большую часть этой территории занимает Сахара).
Наступление катастрофической ситуации связано с изменением климата из-за выбросов углекислого газа.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глобальное потепление в России опережает мировые темпы. Все из-за близости страны к Арктике. Об этом заявил глава климатической программы Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
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